Italgas: inclusa da Cdp nella 'A-List' per la lotta al cambiamento climatico

(Adnkronos) – Italgas si conferma tra i leader a livello mondiale per l'impegno nell’azione di contrasto al cambiamento climatico. La Società è stata infatti inclusa, per la prima volta, nella ”A-list” di Cdp (Carbon Disclosure Project) che raggruppa i player che maggiormente si distinguono a livello globale per la trasparenza e le performance volte a contrastare il cambiamento climatico. Tale risultato si basa sui dati acquisiti attraverso il questionario 2022 Climate Change di Cdp e segna il secondo anno consecutivo di miglioramento per Italgas.

L’analisi 2022 di Cdp ha interessato oltre 15.000 aziende in tutto il mondo indagando rispetto ai temi del cambiamento climatico, delle foreste e della sicurezza idrica. Solo 330 di esse hanno raggiunto il "livello A" di cui 283 per il cambiamento climatico e 6 italiane.

La valutazione Cdp considera la completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali nonché la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, compresa la definizione di obiettivi ambiziosi.

Il risultato premia la grande attenzione da parte di Italgas verso gli obiettivi ambientali che il Piano Strategico 2022-2028, presentato al settore lo scorso giugno, ha visto ulteriormente in rialzo (-34% nelle emissioni di gas Scope 1 e 2, -30% nelle emissioni Scope 3, -27% nei consumi energetici entro il 2028, baseline 2020, Net Zero entro il 2050). Il positivo esito dell’indagine Cdp fa seguito alla recente conferma di Italgas negli indici Dow Jones Sustainability Index Europe e World grazie al primo posto del settore Gas Utilities nel S&P Global Csa con un punteggio di 91 punti su 100.