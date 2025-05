Italgas lancia il suo azionariato diffuso, Durante: boost di motivazione

Torino, 21 mag. (askanews) – “Italgas sta lanciando un piano di azionariato diffuso, per tutta la nostra popolazione. E’ il momento giusto, siamo a valle di un grande ciclo in cui abbiamo innovato tutta l’azienda e stiamo acquisendo il maggiore competitor in questi giorni. Ci sembrava uno strumento fantastico per arricchire tutta le nostre leve di compensation ed è un modo fantastico per affiliare shareholder e stakeholder”.

Lo ha detto Peter Durante, Direttore People, Innovation & transformation di Italgas. “E’ un piano di azionariato diffuso, con tutte le regole dell’azionariato diffuso classico – ha aggiunto – ciclo triennale, tutti i nostri colleghi potranno acquistare fino a 600 azioni e con tutta una serie di moltiplicatori ci potrà essere la possibilità di avere più del doppio delle azioni acquistate. Chiudere il cerchio e far diventare le persone azioniste credo dia un boost di motivazione per il prossimo futuro importante”.