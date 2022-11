Italgas: online il sito Heritage Lab, archivio storico e digitale

Milano, 3 nov. (askanews) – E’ online il sito web di Heritage Lab, l’archivio storico di Italgas, che ripercorre due secoli di storia dell’azienda e dell’industria del gas nel nostro Paese. Un immenso patrimonio storico e culturale che ha ora una nuova casa digitale e diventa accessibile a tutti.

“Lanciamo oggi il nostro nuovo sito – ha spiegato Chiara Ganz, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Italgas – che è un ulteriore passaggio, un ulteriore passo verso quella che è la trasformazione digitale, perché normalmente gli archivi sono percepiti come luoghi chiusi, un po’ polverosi e invece, attraverso la trasformazione digitale e attraverso il lancio del nuovo sito, abbiamo l’opportunità di rispondere anche a uno dei goal di sostenibilità dell’Onu, che è proprio quello di rendere fruibile, disponibile l’informazione.

Quindi da luogo chiuso a luogo accessibile a ricercatori, curiosi, storici di tutto il mondo. Un passo molto importante per aprire le porte di 180 anni di storia non soltanto di un’azienda ma di un intero paese”.

Nei tre chilometri lineari di documentazione, tra le carte relative alle attività delle società originarie, sono presenti documenti databili dal 1288, per lo più in pergamene, al 1990. E poi ancora fotografie, video, opere d’arte, libri antichi, riviste e oggetti di due secoli di storia dell’industria del gas e del Paese.

Un ponte tra passato e futuro, tra storia e innovazione volto a creare, attraverso la digitalizzazione, una memoria condivisa. “Uno dei nostri mantra – ha spiegata Chiara Ganz – è che non c’è futuro se non c’è memoria. Il patrimonio storico di un’azienda, la documentazione di un paese è fondamentale per capire, per mettere le basi di quello che è un futuro in termini economici, sociali e culturali. Quindi è davvero importante valorizzare tutto il patrimonio culturale che c’è in azienda per avere una prospettiva sul futuro”.