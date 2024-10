Italgas presenta il Piano al 2030: investimenti per 15,6 miliardi

Milano, 8 ott. (askanews) - Italgas accelera: dopo l'acquisizione di 2i Rete Gas, in un deal da 5,3 miliardi di euro, presenta il Piano strategico al 2030 con investimenti quasi raddoppiati a 15,6 miliardi di euro. L'utile è previsto in crescita a doppia cifra entro il 2030 e la politica dei divide...

Milano, 8 ott. (askanews) – Italgas accelera: dopo l’acquisizione di 2i Rete Gas, in un deal da 5,3 miliardi di euro, presenta il Piano strategico al 2030 con investimenti quasi raddoppiati a 15,6 miliardi di euro. L’utile è previsto in crescita a doppia cifra entro il 2030 e la politica dei dividendi è più ricca per i soci. Quello di Italgas, ha detto l’ad Paolo Gallo, è un piano “che passerà alla storia per la creazione del campione europeo per la distribuzione del gas”.

“Noi puntiamo a trasformare anche la rete di 2i Rete Gas in una rete completamente digitalizzata. La vogliamo trasformare così come oggi è quella di Italgas, perché crediamo che uno dei problemi della frammentazione del mercato sia stata una diversa qualità degli investimenti. Abbiamo una opportunità unica di portare tutti i 150mila chilometri di rete tutti allo stesso livello di digitalizzazione”.

Il Piano prevede investimenti sull’Intelligenza artificiale, “molto più di un solo upgrade tecnologico”. “Per noi serve: partendo dai dati che abbiamo raccolto, serve a usarli in modo intelligente. Per migliorare la qualità del nostro lavoro e nel nostro servizio, per aiutarci a individuare in anticipo le possibili perdite, le aree dove intervenire e segnalare malfunzionamenti per magari regolarli in automatico. Le possibilità di applicazione sono infinite”.

Il Piano Strategico conferma la centralità dei principi Esg, con i target al 2030 di riduzione del 33% dei consumi energetici netti.