Italgas riqualifica sede a Torino: un investimento da 60 milioni

Roma, 6 dic. (askanews) – Italgas, azienda leader in Italia nella distribuzione del gas naturale, ha inaugurato la sua nuova sede in largo Regio Parco a Torino, città in cui è nata più di 180 anni fa. Con un investimento da 60 milioni di euro, la società ha realizzato un importante intervento di riqualificazione su due edifici storici torinesi, con cui intende raccontare il legame con la città, la sua storia e le sue radici, ma con lo sguardo rivolto al rinnovamento, al futuro e alle nuove sfide della transizione energetica.

Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas: “La nostra idea è sviluppare una rete che sostituisca progressivamente tutti i combustibili più inquinanti, ma soprattutto una rete che oggi distribuisce gas naturale, ma che domani distribuirà biometano e dopo domani, l idrogeno”.

Oltre alle opere di riqualificazione che la società sta facendo sugli edifici del gruppo in Italia, Italgas sta realizzando un programma di investimenti da 7-8 miliardi di euro per la trasformazione e l estensione della rete di distribuzione in tutto il Paese e su Torino si appresta a mettere in campo altri 500 milioni.

“Cinquecento milioni fanno parte degli investimenti che il Gruppo ha messo in campo di 7-8 miliardi nei prossimi sette anni, per rendere la rete di distribuzione completamente digitale, adatta ad accogliere in futuro gas diversi, il biometano, l idrogeno verde i gas sintetici e per portare la rete anche in quelle aree del paese dove oggi la distribuzione del metano non esiste o magari dove sono distribuiti altri prodotti più impattanti a livello ambientale, come il gpl, il carbone”.

Il progetto di riqualificazione torinese è stato realizzato da Giugiaro Architettura, secondo gli standard della certificazione Leed in termini di efficientamento energetico, sostenibilità e benessere ambientale. Tra le strutture ospitate ci sono il Centro integrato di supervisione, che controlla gli oltre 74mila chilometri della rete nazionale, la Digital factory, motore della trasformazione digitale, e l Heritage Lab, ma ci sono anche una palestra, i giardini pensili e davanti agli ingressi degli edifici, è stata installata l opera monumentale di Oliviero Rainaldi, Flammarion .

Alberto dell’Acqua, presidente Italgas: “Il progetto di riqualificazione della nuova sede di Italgas è iniziato 5 anni fa e ha conosciuto delle fasi complicate come tutti i progetti di riqualificazione in cui si vuole salvaguardare una parte preesistente e ovviamente innovare. Per noi è un momento importante anche di restituzione alla città che ha dato i natali a Italgas e dove Italgas conserva le proprie radici e la propria operatività, difatti Italgas non si è mai staccata da Torino”. All’inaugurazione degli spazi ha preso parte anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, insieme con il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.

Alberto Cirio: “Sono risorse investite nel nostro Piemonte, nella nostra capitale Torino, e la buona notizia è già questa: il fatto che privati, imprese credano in questa città, nella nostra regione, e la reputino meritevole di investimenti importanti, come quelli che sono stati fatti da Italgas e che oggi formalmente inauguriamo”.