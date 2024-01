Italia-Africa, Meloni: "L'Africa continuerà a essere strategica per le politiche italiane"

Roma, 29 gen. (askanews) - "L'Africa continuerà a essere strategica per le politiche italiane e sarà centrale nella presidenza italiana del G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le conclusioni del vertice Italia-Africa. "Grazie non per quello che abbiamo costruito...

Roma, 29 gen. (askanews) – “L’Africa continuerà a essere strategica per le politiche italiane e sarà centrale nella presidenza italiana del G7”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le conclusioni del vertice Italia-Africa.

“Grazie non per quello che abbiamo costruito fin qui ma per quello che costruiremo a partire da oggi. Spero che il governo italiano sia stato all’altezza delle vostre aspettative perché voi siete stati all’altezza delle aspettative del governo italiano”

Il “vertice Italia-Africa ha raggiunto lo scopo che si era prefissato, cioè essere un momento di condivisione, di dialogo, di scambio di opinioni, grazie alla vostra presenza qualificata che dimostra l’interesse verso la posizione italiana ed è stato un successo – ha aggiunto Giorgia Meloni – sono contenta di aver riscontrato una concreta volontà di scrivere insieme una nuova pagina nelle nostre relazioni, una pagina basata su una cooperazione strutturale, da pari a pari, lontana da quell’approccio predatorio che per troppo tempo ha caratterizzato le relazioni con l’Africa e che per troppo tempo ha impedito all’Africa di prosperare come avrebbe potuto. Un nuovo modello di cooperazione in cui dobbiamo tutti credere perché è fondato sulla responsabilità, sulla fiducia, sul rispetto”.