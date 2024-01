Italia-Africa, Meloni saluta Faki e scherza: "Quello vero"

Roma, 29 gen. (askanews) - "Quello vero". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni indicando il presidente della Commissione Unione africana Moussa Faki, a Roma per il vertice Italia-Africa, mentre lo accoglieva in Senato. Una battuta rivolta ai cameramen e alla stampa presente in Sen...

Roma, 29 gen. (askanews) – “Quello vero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni indicando il presidente della Commissione Unione africana Moussa Faki, a Roma per il vertice Italia-Africa, mentre lo accoglieva in Senato.

Una battuta rivolta ai cameramen e alla stampa presente in Senato per la cerimonia di accoglienza che fa riferimento al caso della telefonata-trappola dei due comici russi Vovan e Lexus, molto vicini al Cremlino, che a fine settembre si erano spacciati proprio per Faki nel tentativo di carpire alla presidente del Consiglio rivelazioni sulla guerra in Ucraina.