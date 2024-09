Italia-Algeria: Meloni a Tebboune, 'avanti con partenariato strategico'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Signor Presidente e amico, le esprimo le mie più sincere congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica. Sono certa che, insieme, continueremo a lavorare per rafforzare il partenariato strategico tra Roma e l'Algeria". Cos&igrav...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Signor Presidente e amico, le esprimo le mie più sincere congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica. Sono certa che, insieme, continueremo a lavorare per rafforzare il partenariato strategico tra Roma e l'Algeria". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.

"Come le ho assicurato a margine della riunione del G7 – prosegue la premier -, sono determinata ad approfondire la cooperazione bilaterale e a mantenere un dialogo continuo tra i nostri due Paesi nelle aree di interesse comune, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente, l'Africa e il ruolo dell'Algeria nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Desidero inoltre esprimere il mio compiacimento per lo sviluppo del Piano Mattei per l’Africa e spero che il progetto agricolo Desertec contribuisca alla realizzazione del vostro programma di sicurezza alimentare per l'Algeria e diventi un modello da emulare nella regione”.