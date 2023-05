Italia, allerta meteo: previsto un maggio di temporali e piogge

Negli ultimi anni ci eravamo abituati ad avere un’estate lunghissima, che iniziava a maggio per poi terminare a settembre inoltrato. Nel 2023, però, sembra che non sarà così. Il grande caldo si farà attendere un po’ di più, perché secondo i metereologi il mese di maggio sarà caratterizzato da piogge e temporali.

Previsioni meteo, sarà un maggio ricco di temporali e piogge

Secondo gli esperti, l’Italia si conferma essere in questo momento un’area di “lacuna barica”. L’alta pressione non riesce a farsi spazio e, di conseguenza, le nostre regioni rimangono in balia di forti temporali e intense piogge. La situazione, almeno per i prossimi giorni, non è in miglioramento.

Calano le temperature: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane

In quasi tutta Italia, in questi giorni non si stanno superando i 18 o 19 gradi, temperature di qualche grado più basse rispetto alle medie stagionali. Anche nelle prossime settimane le temeprature rimarranno costanti o addirittura scenderanno: a Milano si passerà dalle massime di 25 gradi a minime attorno ai 15. Situazione identica a Bologna, mentre nelle città del Centro come Roma e Firenze si passa dai 26 di massima ai 16 di minima.