Italia-Arabia Saudita, MS Desk Italy: infrastruttura strategica

Roma, 25 nov. – Nel quadro della trasformazione economica dell’Arabia Saudita prevista dalla Vision 2030, le imprese italiane si trovano oggi davanti a uno dei più grandi bacini di opportunità al mondo: oltre 500 miliardi di dollari di investimenti programmati entro il 2030 nei soli settori industriali e infrastrutturali. In questo scenario, MS Desk Italy emerge come il vero fattore abilitante della presenza italiana nel Regno, un’infrastruttura operativa pensata per collegare in modo stabile e sistemico il tessuto produttivo italiano ai grandi programmi sauditi.

Il Desk opera come un hub permanente di accompagnamento, offrendo un supporto integrato che va dalla selezione delle opportunità alla preparazione ai tender, fino alla gestione delle relazioni istituzionali e al coordinamento con gli stakeholder locali. Una struttura che supera la logica delle missioni spot e introduce un modello di presidio continuativo, indispensabile per inserirsi in un mercato che avanza a ritmi accelerati e dove tempistiche, processi e standard richiedono competenze specifiche.

Un elemento decisivo è la capacità del Desk di facilitare l’accesso a strumenti finanziari e assicurativi dedicati, messi a disposizione attraverso canali internazionali specializzati, con coperture fino al 90% dei rischi operativi. Un vantaggio competitivo che permette anche alle PMI italiane tradizionalmente penalizzate dalla complessità dei mercati extra-UE di presentarsi con una solidità finanziaria idonea ai grandi progetti sauditi.

Grazie a questa infrastruttura, le imprese italiane possono affrontare con maggiore sicurezza settori ad alto potenziale di ritorno, con profittabilità stimata tra il 12% e il 16% nei primi tre anni: manifattura avanzata, tecnologie per l’efficienza energetica, idrogeno verde, agroalimentare premium, design industriale e soluzioni per le smart city. Il Desk è inoltre il punto di raccordo per la partecipazione ai mega-progetti sauditi, tra cui NEOM, Red Sea Development e Diriyah Gate, dove la domanda di eccellenze tecniche italiane è in costante crescita.

Come sottolinea Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy – Saudi Italian Business Chamber Association: “MS Desk Italy rappresenta una piattaforma inedita per il sistema produttivo italiano. Non è solo un supporto operativo: è un ponte strutturato che permette alle aziende di entrare nei progetti della Vision 2030 come attori principali. Le opportunità sono enormi e finalmente accessibili.” In un momento in cui il Regno sta mobilitando oltre 3.200 miliardi di dollari per la diversificazione economica, MS Desk Italy si afferma come la chiave che consente alle imprese italiane di muoversi con competenza, continuità e sicurezza in uno dei mercati più dinamici del pianeta. Un vero acceleratore della presenza italiana nel Golfo, destinato a rafforzare il posizionamento internazionale del Made in Italy nei prossimi anni.