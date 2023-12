Italia-Argentina: ambasciatore italiano, 'piena sintonia su pace e diritti umani'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "In Argentina c'è stato il voto politico ed è cambiata la direzione del governo. Sarà un percorso complicato perché la situazione economica dell'Argentina non è facile. ma ci sono tutti i presupposti per tornare a crescere...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "In Argentina c'è stato il voto politico ed è cambiata la direzione del governo. Sarà un percorso complicato perché la situazione economica dell'Argentina non è facile. ma ci sono tutti i presupposti per tornare a crescere. L'Argentina è una democrazia da 40 anni, soprattutto sul rispetto della pace e su diritti umani c'è piena sintonia con l'Italia". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Argentina Fabrizio Lucentini, parlando alla Farnesina, a margine della XVI Conferenza delle ambasciatrici e ambasciatori.