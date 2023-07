Italia-Armenia: Casini insignito della Medaglia di gratitudine da Khachaturyan

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica d'Armenia, Vahagn Khachaturyan, in visita ufficiale in Italia ha insignito il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente dell’Interparlamentare italiana, della Medaglia di gratitudine, la più importante onorificenza del Pa...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica d'Armenia, Vahagn Khachaturyan, in visita ufficiale in Italia ha insignito il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente dell’Interparlamentare italiana, della Medaglia di gratitudine, la più importante onorificenza del Paese "per il suo significativo contributo al rafforzamento e allo sviluppo delle relazioni di amicizia tra Armenia e Italia e alla difesa dei valori universali". La cerimonia è avvenuta questo pomeriggio a Roma alla presenza di delegazioni di tutti i gruppi parlamentari tra cui il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Armenia Giulio Centemero, Piero Fassino, Maurizio Lupi, Ivan Scalfarotto, Roberto Menia, Francesco Verducci, Sandra Zampa, Andrea Orlando, Gianmario Dell'Olio e Paola Taverna.

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato il valore del rapporto tra Italia e Armenia e la necessità di dare vita a una mediazione internazionale che tuteli il Paese. Nel ringraziare il presidente Khachaturyan, l'ex presidente della Camera che nel 2015 aveva guidato la delegazione italiana a Yerevan in occasione del 100° anniversario del Genocidio armeno si è detto "onorato ed emozionato per l'onorificenza, conferita idealmente a me, ma condivisa da tutti i parlamentari italiani che hanno a cuore la difesa dei valori universali”.