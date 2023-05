Italia-Austria: Meloni, 'interscambio di oltre 28 mld, presto in visita&...

Italia-Austria: Meloni, 'interscambio di oltre 28 mld, presto in visita&...

Italia-Austria: Meloni, 'interscambio di oltre 28 mld, presto in visita&...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un incontro molto ampio e proficuo. Con l'Austria è per noi essenziale una collaborazione assidua tra Stati in ambito bilaterale, la nostra cooperazione continua a crescere ad ogni livello e, ovviamente, in seno all'Unione europea. Con ...