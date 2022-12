Vienna, 7 dic. (Adnkronos) - "Siamo in favore del tunnel del Brennero per ridurre il traffico sulle strade e l'inquinamento, per spostarlo sul ferrovia. Credo di essere d'accordo con il ministro austriaco che potremo decidere a livello politico insieme una soluzione che sia positiva s...

(Adnkronos) – "Siamo in favore del tunnel del Brennero per ridurre il traffico sulle strade e l'inquinamento, per spostarlo sul ferrovia. Credo di essere d'accordo con il ministro austriaco che potremo decidere a livello politico insieme una soluzione che sia positiva sia per l'Italia che per l'Austria". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro a Vienna con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg.