Le qualificazioni ai Mondiali verso Qatar 2022 si aprono nel migliore dei modi con gli azzurri che hanno battuto l’Irlanda del Nord.

L’inizio della squadra azzurra nella corsa verso il Qatar è nata verso una buona stella. Con la vittoria per 2-0 sull’Irlanda del Nord, l’Italia ha fatto un piccolo passo verso i mondiali grazie ai gol di Berardi che Immobile che sbloccano il risultato e tornano a segnare in maglia azzurra.

Si tratta questo di un risultato importante, non solo ai fini di una futura qualificazione ai mondiali, ma anche perché conferma la fila di risultati positivi del CT Mancini che ha collezionato il 23esimo risultato utile di fila.

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord

Una partenza sotto i migliori auspici quella dell’Italia che ha sconfitto di misura l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2 a 0 durante la prima partita di qualificazione valida per Qatar 2022. Il primo ad aprire le danze è stato Berardi che è tornato a segnare in azzurro al 14esimo del primo tempo. A blindare il risultato ci pensa poi Immobile che ha portato al raddoppio la squadra azzurra al 39esimo del primo tempo.

Alla ripresa l’Irlanda del Nord si fa minacciosa soprattutto nella prima parte. Provvidenziale Donnarumma con Spinazzola pericoloso per gli avversari sul finire del match portando gli azzurri vicini alla tripletta. Cartellino giallo a Saville e Thompson, quest’ultimo a fine partita.