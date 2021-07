Italia-Belgio: tifoso porge banconota da 20 euro a Donnarumma, il perchè e la reazione del portiere

Nel pre-partita di Belgio-Italia si è consumato un siparietto tra Donnarumma e un tifoso che ha allungato verso il portiere una banconota da 20 euro

Gigio Donnarumma è uno dei protagonisti, nonchè leader della Nazionale di Mancini, che in occasione degli Europei 2020, sta riscuotendo un grande successo. Il portiere nel pre-partita di Belgio-Italia si è reso inconsapevolmente protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso presente sugli spalti, che ha allungato verso di lui una banconota da 20 euro, per un motivo ben preciso.

Sta facendo molto discutere una foto che circola a poche ore ormai dalla conclusione del match battuto tra Italia e Belgio, che riguarda Gigio Donnarumma e un tifoso sugli spalti.

Nella foto in questione, in particolare, si vede la mano del tifoso che porge al portiere una banconota da 20 euro, si vede anche Donnarumma che è a molta distanza da lui, ma che comunque gli rivolge uno sorriso accennato e quasi sarcastico.

La vicenda che si è verificata nel pre-partita di Italia-Belgio, il match giocato nella serata di venerdì 2 luglio 2021, ha come protagonista un tifoso che all’Allianz Arena di Monaco avrebbe allungato verso Donnarumma una banconota da 20 euro e poi immortalato il tutto in una foto diventata in pochissimo tempo virale sui social.

Il motivo del gesto compiuto dal tifoso verso l’amatissimo portiere della Nazionale sarebbe attribuibile alle recenti polemiche, che riguardano le ultime decisioni lavorative intraprese dal 22enne originario di Castellamare di Stabia.

In particolare, l’eloquente immagine scattata nella serata del 2 luglio 2021, avrebbe come riferimento principale l’accordo siglato da Donnarumma con il Paris Saint-Germain Football Club, che avrebbe offerto al difensore uno stipendio di ben 12 milioni a stagione. Tale accordo allontana definitivamente Donnarumma dal Milan, che gli aveva proposto un contratto di rinnovo da 8 milioni di euro a stagione.

La delusione dei tifosi del Milan, dovuta al prossimo trasferimento di Donnarumma al Psg e al mancato rinnovo con la squadra, sarebbe dunque la motivazione che risiede alla base del gesto compiuto dal tifoso nel pre-partita di Belgio-Italia.

Il portiere ha accolto la provocazione lanciata dal tifoso con un sorriso, a dimostrazione della sua grande sportività. Le polemiche e le frecciatine non hanno alterato le capacità e la concentrazione di Donnarumma, che anche in occasione di Italia-Belgio si è dimostrato ancora una volta all’altezza delle aspettative.