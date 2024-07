Italia-Brasile, la firma di accordi su patenti e tra università

Roma, 15 lug. (askanews) - Sono sei gli accordi firmati in occasione dei colloqui del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il presidente della repubblica Federativa del Brasile Ignacio Lula Da Silva. Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha firmato l'accordo tra il governo it...

Roma, 15 lug. (askanews) – Sono sei gli accordi firmati in occasione dei colloqui del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il presidente della repubblica Federativa del Brasile Ignacio Lula Da Silva.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha firmato l’accordo tra il governo italiano e il governo del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione; il rettore dell’Università di Torino Stefano Genua ha firmato due memorandum di intesa: uno tra l’ateneo e l’Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria), ente statale collegato al ministero dell’Agricoltura brasiliano impegnato nello sviluppo delle tecnologie per l’agricoltura e l’allevamento; l’altro memorandum con la facoltà di medicina dell’università di San Paolo. L’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, ha firmato un memorandum di intesa tra l’università statale di Campinas (Unicamp) e Enel Brasil spa. Firmato anche un memorandum di intesa tra Abdus Salam Centro internazionale per la fisica teorica e il Ministro della Scienza e della Tecnologia e dell’Innovazione brasiliano riguardante la reciproca collaborazione nelle materie rilevanti per gli studi avanzati e la ricerca nelle scienze fisiche e matematiche.

Un ulteriore accordo sarà firmato nel contesto della visita sulla cooperazione in materia di turismo tra il ministero del Turismo italiano e quello brasiliano.