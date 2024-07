Italia-Brasile, Mattarella "ampie sintonie tra presidenze G7 e G20"

Rio de Janeiro, 18 lug. (askanews) - "Questa mia visita di Stato avviene in un anno speciale nel quale ai nostri Paesi sono affidate particolari responsabilità. Nel 2024 il Brasile è chiamato a guidare il G20, mentre l'italia presiede il G7. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattar...

Rio de Janeiro, 18 lug. (askanews) – “Questa mia visita di Stato avviene in un anno speciale nel quale ai nostri Paesi sono affidate particolari responsabilità. Nel 2024 il Brasile è chiamato a guidare il G20, mentre l’italia presiede il G7. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Rio de Janeiro al Centro Brasiliano per le Relazioni Internazionali. “Constato con vera soddisfazione che tra le presidenze del G7 e del G20 esistono ampie sintonie. Un disallineamento marcato tra due consessi così importanti per il dibattito internazionale sarebbe stato un imperdonabile errore gravido di conseguenze”.

“Non potendo soffermarmi su ciascun elemento di convergenza, desidero sottolineare che l’Italia guarda con grande ammirazione al lavoro avviato dalla presidenza brasiliana per giungere al lancio di un’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà in occasione del summit G20 di novembre”, ha concluso.