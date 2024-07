Italia-Brasile, Mattarella da Lula a palacio do Planato

Brasilia, 15 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal presidente brasiliano Luiz In cio Lula da Silva e dalla moglie Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva al Palacio do Planalto a Brasilia. Lula ha salutato il capo dello Stato italiano con un caloroso abbraccio. Dopo gli onori militari e l’Inno di Mameli, Mattarella e Lula si sono recati della Sala de audiencas per i colloqui fra i due Presidenti.

A seguire Mattarella e Lula faranno dichiarazioni alla stampa e quindi sarà offerta una colazione ufficiale al Palazzo Itamaraty, sede del ministero degli Affari esteri brasiliano.