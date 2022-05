Italia-Bulgaria: Fico, 'rafforzare cooperazione, Minchev atteso alla Camera'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Abbiamo avuto questa mattina un incontro molto proficuo in cui non abbiamo solo ribadito l'amicizia tra i nostri popoli ma abbiamo stabilito ancora una volta come le relazioni diplomatiche tra i due parlamenti sia fondamentale. Per rafforzare questa cooperazione, che ritengo strategica e fondamentale, ho invitato il presidente Minchev in visita ufficiali alla Camera dei deputati".

Lo ha detto il presidente di Montecitorio Roberto Fico, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Nikola Minchev.

"Vanno rafforzati anche i rapporti dal punto di vista commerciale, economico e culturale – per Fico – E' una strada assolutamente da perseguire con importanti investimenti che si dovranno fare in Bulgaria".