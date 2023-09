Italia-Cina: Bergamini (Fi), 'riaffermare partenariato globale come fece Berlusconi'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Proficuo e costruttivo il confronto tra il ministro degli esteri e nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e gli altri rappresentanti istituzionali e diplomatici a Pechino. Dalla visita emerge la forte volontà del nostro Paese di riaffermare il partenariato strategico globale come metodo, nel solco tracciato dal nostro presidente, Silvio Berlusconi, già nel 2004 e che il governo italiano intende rilanciare a tutti i livelli dei rapporti bilaterali tra i Paesi". Così in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente del Ppe al Consiglio d'Europa.

"Nei rapporti con la Cina – spiega -, ma nei rapporti diplomatici in generale, l’Italia deve essere sempre predisposta a creare un ambiente di business equo, trasparente, aperto e non discriminante che abbia alla base il dialogo e la condivisione di valori e principi. In secondo luogo, attraverso le parole del nostro ministro, abbiamo ribadito la nostra fermissima e strettissima appartenenza all’Alleanza atlantica". "Forza Italia è assoluta garanzia in Italia, in Europa e nei rapporti internazionali dei valori liberali, europeisti, garantisti e atlantisti", conclude l'esponente azzurra.