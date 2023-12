Italia-Cina: Conte, 'autogol Meloni, a pagare imprese e famiglie italiane'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Per la Via della Seta "avevamo lavorato a un'intesa programmatica che non interessava nessun asset e infrastruttura strategica del nostro Paese. Anzi avevamo contestualmente potenziato lo strumento della golden power per tutelare più efficacemente i nostri...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Per la Via della Seta "avevamo lavorato a un'intesa programmatica che non interessava nessun asset e infrastruttura strategica del nostro Paese. Anzi avevamo contestualmente potenziato lo strumento della golden power per tutelare più efficacemente i nostri interessi nazionali. Meloni ha fatto un autogol, ma come succede da quando è entrata a Palazzo Chigi a pagarne lo scotto saranno se mai le imprese e le famiglie". Lo dice all'Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, a capo del governo che firmò il Memorandum con Pechino.