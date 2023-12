Italia-Cina: Conte, 'Meloni riporta ad anno zero relazioni con Pechino'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Lo stop alla Via della Seta, decretato dal governo Meloni, "è una decisione che si giustifica solo per ragioni ideologiche, fatta per compiacere altri che non sono le imprese italiane. Stiamo imparando a conoscere bene questo sovranismo in versione meloniana: s...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Lo stop alla Via della Seta, decretato dal governo Meloni, "è una decisione che si giustifica solo per ragioni ideologiche, fatta per compiacere altri che non sono le imprese italiane. Stiamo imparando a conoscere bene questo sovranismo in versione meloniana: supino con la tecnoburocrazia di Bruxelles e pronto a inchinarsi e non a dialogare alla pari con i nostri alleati. Meloni e il Governo chiedano alle nostre imprese cosa pensano in proposito. Non possono essere certo contente di una mossa che riporta all'anno zero le relazioni commerciali tra il nostro Paese e la Cina, e che rischia di affossare il potenziale allargamento del mercato italiano e delle sue eccellenze". Lo dice all'Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte.