Italia-Cina: Meloni, ‘Conte? Da me nessuna giravolta, è in difficolta’

Italia-Cina: Meloni, ‘Conte? Da me nessuna giravolta, è in diffi...

Italia-Cina: Meloni, ‘Conte? Da me nessuna giravolta, è in diffi...

Pechino, 30 lug. – (Adnkronos) – "Io capisco le difficoltà di Giuseppe Conte, perché aveva promesso che con l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta si sarebbe riequilibrata la bilancia commerciale. La bilancia commerciale nel 2022, quando siamo arrivati noi, produceva un disavanzo per l'Italia di 41 miliardi di euro, quindi evidentemente non ha funzionato”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Pechino, replica alle accuse mosse dal leader M5S dopo il suo incontro con Xi Jinping.

“Io ho sempre detto che non ero d'accordo con la Via della Seta, che l'Italia secondo me avrebbe dovuto uscire dalla Via della Seta e che questo non avrebbe compromesso i rapporti con la Cina. Non so dove stia la giravolta perché quello che ho dimostrato ancora una volta è che si possono fare le cose seriamente e con coerenza", ha aggiunto.