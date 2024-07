Italia-Cina: Meloni, non posto tema golden power

Pechino, 30 lug. – (Adnkronos) – Nei colloqui con le massime cariche cinesi, compreso il Presidente Xi Jinping, "non è stato posto il tema dell'esercizio del Golden Power che l'Italia ha utilizzato quando ha ritenuto che fosse necessario utilizzarlo, ma è un tema che non è stato posto nei nostri incontri". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a Pechino.