Italia-Cina: Meloni, stabilimenti auto elettriche da noi? Definiti solo accordi cornice

Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – Sull'apertura di stabilimenti in Italia di auto elettriche cinesi "ci siamo limitati a definire accordi di cornice, poi non sta a noi entrare nel merito delle singole intese che si possono sviluppare, dei singoli investimenti che si possono fare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Pechino. “Sicuramente – ha aggiunto – il tema della mobilità elettrica è uno dei temi inseriti all'interno del nostro memorandum di collaborazione industriale, che è una delle intese più importanti che abbiamo sottoscritto riguarda molte materie importanti, appunto mobilità elettrica, cantieristica navale, ci sono le materie legate generalmente alla transizione energetica. Poi però ovviamente saranno i tavoli tecnici e i ministri competenti a lavorare nello specifico sulla realizzazione di questa intesa”.