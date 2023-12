Italia-Cina: Roma lascia Via della Seta, silenzio P.Chigi 'no comment'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – L'Italia lascia la via della Seta. A quanto si apprende da fonti autorevoli, nei giorni scorsi la Farnesina ha inviato all'ambasciata cinese una lettera nella quale si comunica che il Memorandum – a quattro anni dalla sigla del Belt and Road Initiative- non verrà rinnovato a scadenza. La deadline dell'accordo è il 22 marzo 2024, resta ferma la volontà del governo italiano di "sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale", viene chiarito nella missiva. Interpellato sullo stop al Memorandum, Palazzo Chigi replica con un "no comment". (segue)