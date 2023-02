Italia-Cina: Wang Yi, 'dopo Covid riprende cammino sviluppo e partnership'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Con la pandemia da Covid alle spalle, la Cina vuole riprendere con slancio un cammino di sviluppo ed in questo contesto l'Italia rappresenta un partner privilegiato, anche perchè sa comprendere la cultura cinese. Lo ha sottolineato il Consigliere di Stato e di...

(Adnkronos) – Con la pandemia da Covid alle spalle, la Cina vuole riprendere con slancio un cammino di sviluppo ed in questo contesto l'Italia rappresenta un partner privilegiato, anche perchè sa comprendere la cultura cinese. Lo ha sottolineato il Consigliere di Stato e direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, nel corso dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In quest'ottica è previsto un potenziamento dei collegamenti tra i due Paesi con un conseguente aumento del movimento turistico e da parte cinese c'è inoltre la volontà di aumentare le importazioni di prodotti italiani.

Ultima ma non ultima la questione della nuova Via della Seta, con l'intenzione ribadita da Pechino di proseguire in un progetto che avrà tra i punti qualificanti l'attenzione al digitale e all'ecologia.