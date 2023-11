Italia-Corea: Mattarella, 'accrescere relazioni economiche, commerciali e culturali'

Seul, 8 nov. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli aspetti delle relazioni economiche e commerciali, abbiamo registrato il grande livello del nostro interscambio, sottolineando che vi sono margini per accrescerlo ulteriormente. Abbiamo sottolineato la possibilità sempre maggiore della c...

Seul, 8 nov. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda gli aspetti delle relazioni economiche e commerciali, abbiamo registrato il grande livello del nostro interscambio, sottolineando che vi sono margini per accrescerlo ulteriormente. Abbiamo sottolineato la possibilità sempre maggiore della collaborazione dei nostri apparati industriali che avvertono le stesse esigenze di innovazione di tecnologia avanzata. Da parte mia ho sottolineato come in Italia si avverta grande ammirazione per le eccellenze dell'economia coreana". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Seul con il Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol.

"L'industria coreana -ha rilevato il Capo dello Stato- è protagonista in punte avanzate della ricerca industriale nella comunità internazionale e questo rende ancora più importante gli accordi che sono stati firmati oggi: l'accordo tra ministeri del Commercio e Industria della Corea e il nostro ministero delle Imprese; l'accordo per la collaborazione spaziale crescente che intendiamo sviluppare molto tra l'Istituto coreano di ricerca spaziale e la nostra Agenzia spaziale; il protocollo che si è registrato tra l'Istituto coreano di scienze di base e l'Isstituto di fisica nucleare d'Italia. Sono tutti accordi che aggiungono tasselli ulteriori cui altri se ne aggiungeranno velocemente nel corso del tempo, per stimolare ulteriormente i quadro delle collaborazioni scientifiche tra Corea e Italia".

"Abbiamo sottolineato anche con soddisfazione le relazioni intense, di alto livello, sul piano culturale: tra le nostre università vi sono numerosissimi accordi di collaborazione e questa collaborazione culturale è inevitabile, spontanea, facile tra due Paesi di antica civiltà come la Corea e l'Italia. Tutto questo rende importante lo sviluppo ulteriore di questa collaborazione su questo piano così rilevante anche per i nostri giovani, abbiamo per questo condiviso con grande piacere -ha concluso Mattarella- la proposta di un anno di scambio culturale tra Corea e Italia, cui le nostre rispettive ambasciate spiegheranno il loro impegno".