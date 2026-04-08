Italia divisa in due sulla dorsale adriatica per la frana in Molise

Termoli, 8 apr. (askanews) – La storica frana in Molise, la più grande d’Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l’Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli e la linea ferroviaria. La riattivazione della frana nei pressi di Petacciato è stata causata dall’ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87 e gli smottamenti sono ancora in atto.

“La situazione è molto complessa e ci preoccupa, serviranno qualche settimana se non addirittura qualche mese per ripristinare la viabilità” ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile.Il fronte della frana è lungo oltre 4 km e sta paralizzando la circolazione, i binari della linea ferroviaria sono deformati e inutilizzabili, mentre a causa della chiusura dell’A14 martedì, si sono registrate code di oltre 13 chilometri tra Poggio Imperiale e Termoli.

Evacuate anche numerose famiglie.