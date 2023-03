Italia-Emirati: presidente bin Zayed, 'rafforziamo amicizia, lavoro su clima ed energia sostenibile'

Abu Dhabi, 4 mar. (Adnkronos) - "Durante il mio incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni, ho discusso del rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione fra i nostri due Paesi. Apprezziamo l'annuncio dei memorandum di intese per incentivare la nostra cooperazione in ma...

Abu Dhabi, 4 mar. (Adnkronos) – "Durante il mio incontro con il primo ministro italiano Giorgia Meloni, ho discusso del rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione fra i nostri due Paesi. Apprezziamo l'annuncio dei memorandum di intese per incentivare la nostra cooperazione in materia di azioni che riguardano il clima e le energie sostenibili e trasformare le nostre relazioni in un'alleanza strategica". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Emirati Arabi Mohamed bin Zayed, in occasione del suo incontro ad Abu Dhabi con la presidente del Consiglio italiana.

"Abbiamo discusso delle opportunità per un ulteriore sviluppo delle relazioni fra i nostri Paesi – ha aggiunto bin Zayed – e abbiamo firmato numerosi accordi finalizzati ad aumentare la nostra collaborazione e una crescita economica sostenibile".