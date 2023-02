Italia-Etiopia: Meloni, 'legami storici, rafforzarli con partenariato paritario grazie a piano Mattei'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il governo intende "rafforzare'' la collaborazione politico-economica tra Italie ed Etiopia con "uno spirito di partenariato paritario'' nell'ambito di quel ''Piano Mattei per l'Africa che abbiamo lanciato come idea di coop...

(Adnkronos) – Il governo intende "rafforzare'' la collaborazione politico-economica tra Italie ed Etiopia con "uno spirito di partenariato paritario'' nell'ambito di quel ''Piano Mattei per l'Africa che abbiamo lanciato come idea di cooperazione''. Un piano che "possa aiutare i Paesi africani a crescere, utilizzando al meglio le tante risorse di cui il continente dispone". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del premier etiope.

''L'Etiopia -ha sottolineato Meloni- è un perno nella stabilità di tutto il continente africano. Per questa ragione l'Italia intende sostenere il suo pieno sviluppo. Abbiamo l'ambizione di essere un partner privilegiato della Regione e intendiamo svolgere quel lavoro con sempre maggiore determinazione". Con il primo ministro Abiy Ahmed Ali, ha assicurato il presidente del Consiglio, ''c'è stato un colloquio straordinario. Abbiamo confermato la profondità dei legami che uniscono le nostre Nazioni e i nostri popoli, legami storici che nel tempo si sono arricchiti attraverso un rapporto sempre più intenso sul piano economico e politico''.