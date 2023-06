Italia-Francia: Meloni, 'con Macron ci parliamo, non siamo adolescenti'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Con il Presidente francese Emmanuel Macron "ma certo che ci parliamo!". Lo assicura la premier Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervista a 'Quarta repubblica', in onda stasera su Rete4: "I rapporti tra Italia e Francia sono per forza di ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Con il Presidente francese Emmanuel Macron "ma certo che ci parliamo!". Lo assicura la premier Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervista a 'Quarta repubblica', in onda stasera su Rete4: "I rapporti tra Italia e Francia sono per forza di cosa solidi, come tra nazioni vicine", ha assicurato.

Meloni ha poi preso le distanze dalla "lettura che fanno certi osservatori sulla politica internazionale, come se fosse una roba da adolescenti, come se non ci si parla o non ci si saluta…". Le parole del ministro dell'Interno francese, molto critiche verso l'Italia, sono state "un errore significativo. E' stata seccante ma bisogna avere la lucidità di distinguere la politica e i rapporti tra partiti e quelli tra i governi".