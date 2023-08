Italia-Francia: Paita (Iv), 'meglio tardi che mai governo su Monte Bianco e Frejus'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "È stata necessaria una situazione di emergenza nei collegamenti con la Francia per svegliare dal torpore il governo italiano sui trafori. Finalmente il ministro Tajani incontrerà l’omologa francese, e il ministro Salvini ha convocato un tavolo apposito. Meglio tardi che mai". Lo afferma la coordinatrice nazionale e senatrice di Italia viva, Raffaella Paita.

"Il blocco temporaneo del Frejus ha spinto un’enorme quantità di traffico, soprattutto pesante, sul tunnel del Monte Bianco, che tra pochi giorni chiuderà per tre mesi. Bisogna valutare attentamente le conseguenze di un blocco prolungato della A43. Tutto questo dimostra ancora una volta la necessità di pensare alla realizzazione della seconda canna del traforo. Cosa succederà – si chiede – se dovessero ripetersi situazioni come quelle di questi giorni durante il periodo di stop?". "Il fatto che il governo decida di muoversi così a ridosso della chiusura del Monte Bianco, per altro programmata da tempo, dimostra che non c’è nessuna strategia a medio e lungo termine. Cosa ha intenzione di fare palazzo Chigi per attenuare i disagi su tutto il traffico del nord ovest, che si protrarranno per anni? A rischio ci sono miliardi di euro di Pil, l’economia e la sicurezza del Paese", conclude Paita.