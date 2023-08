Italia-Francia: Uggé (Conftrasporto), situazione drammatica con stop Traforo Monte Bianco**

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – "Il Traforo del Monte Bianco chiuderà fra una settimana ma in Italia vedo ancora poca preoccupazione: mi sarei aspettato un intervento del governo su una situazione che vorrei definire drammatica per il nostro sistema dei trasporti". Parlando all'Adnkronos Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, non nasconde le sue preoccupazioni in vista del blocco di 4 mesi – per lavori di ammodernamento – di una infrastruttura cruciale non solo per la circolazione fra Italia e Francia ma anche per le rispettive economie. "Non credo che saranno tempi semplici per la nostra economia, produrremo merci che rischiano di restare sui piazzali" aggiunge, ricordando come questo stop va a inserirsi in uno scenario complessivo di quasi 'isolamento' per i nostri Tir.

"Il problema al Traforo – spiega – non può essere visto a se' stante ma va considerato nel complesso" dei vincoli posti dalla Svizzera, "che ha messo un tetto massimo di 650.000 transiti annui di Tir" mentre sul Brennero "l'Austria sta violando da anni i trattati europei sulla libera circolazione delle persone e delle merci" e comunque "oggi deve fare interventi di manutenzione bloccando i nostri mezzi".

Insomma, nel complesso, osserva Ugge', "questo non è il momento giusto per simili interventi al Traforo, lavori che riguardano la sicurezza" ma che toccano una arteria attraverso la quale negli anni 'pieni' (cioe' senza blocchi per interventi) sono transitati oltre 600 mila mezzi pesanti.