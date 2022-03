Italia fuori dai mondiali, lo sfottò degli inglesi: “Restate a casa”

Gli sfottò degli inglesi sui social per la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar: "Restate a casa!".

L’Italia non parteciperà ai Campionati mondiali di calcio per la seconda volta di fila e gli inglesi rincarano la dose con gli sfottò: “Restate a casa!”.

Italia eliminata dalla Macedonia del Nord ai playoff dei Mondiali

Ieri sera, giovedì 24 marzo, si è consumata l’ennesima disfatta del calcio italiano recente.

Dopo la disfatta di 4 anni fa contro la Svezia, anche questa volta gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per l’imminente edizione della Coppa del Mondo FIFA, che si terrà in Qatar tra novembre e dicembre.

A poco più di 7 mesi dell’incredibile vittoria a Webley contro l’Inghilterra nella finale degli Europei, la gioia per il titolo viene spazzata via del tutto e si cade in un vero e proprio lutto sportivo.

Il gol allo scadere di Aleksandar Trajkovski ha letteralmente gelato il “Barbera” di Palermo, e ha mandato in frantumi le speranza e i sogni di milioni di italiani.

Gli sfottò degli inglesi per la mancata qualificazione

La finale degli Europei si giocò a luglio nello stadio di Webley, a Londra, e proprio contro l’Inghilterra. La gioia di battere i padroni di casa nel loro stadio fu enorme, e ne conseguirono una serie di sfottò proprio contro gli inglesi.

Questa volta, però, le parti si sono invertite. L’iconico “It’s coming to Rome” – parodia del britannico “It’s coming home” – è stato smontato da numerosissimi utenti social inglesi con “You’re staying home“, con foto di Bonucci annessa.

Anche gli stessi quotidiani inglesi non si sono risparmiati nelle critiche ironiche nei confronti della disfatta azzurra. Il Daily Mail, ad esempio, scrive:

«Umiliazione per l’Italia con i campioni d’Europa che sono stati sbattuti fuori dalla Macedonia del Nord nello scontro degli spareggi della Coppa del Mondo in Qatar per il gol nel recupero di Aleksandar Trajkovski. Una rete che ha sconvolto gli azzurri».

E ancora, il The Sun, con tono meno critico: