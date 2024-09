Italia-Gb: Meloni, 'Roma vuole avere ruolo in rapporti Londra-Ue'

Italia-Gb: Meloni, 'Roma vuole avere ruolo in rapporti Londra-Ue'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "L'Italia vuole continuare in questo solido rapporto che ha costruito e che continua a implementare con il Regno Unito e vuole anche accompagnare il Regno Unito, sostenerlo in questo lavoro molto importante che sta facendo per favorire una nuova e più str...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "L'Italia vuole continuare in questo solido rapporto che ha costruito e che continua a implementare con il Regno Unito e vuole anche accompagnare il Regno Unito, sostenerlo in questo lavoro molto importante che sta facendo per favorire una nuova e più stretta cooperazione con l'Unione Europea, nel rispetto chiaramente delle intese che disciplinano i rapporti del post Brexit". Lo ha detto la premier Giorgia Melon9, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer.

"In questo quadro per noi è ovviamente anche prioritaria la tutela dei diritti degli italiani residenti del Regno Unito che, come dicevamo, sono una comunità particolarmente numerosa".