Italia-Gb: Sunak mostra a Meloni ufficio e carte desecretate Thatcher

Londra, 27 apr. (Adnkronos) – Al termine del bilaterale e della firma del Memorandum Italia-Uk, il premier britannico Rishi Sunak ed il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono trasferiti in quello che fu l'ufficio di Margaret Thatcher, dove hanno preso visione di materiali di archivio, recentemente declassificati dell’ex Primo Ministro. I documenti generalmente non sono accessibili al pubblico e fanno parte della raccolta della Baronessa Thatcher depositata presso il Churchill Archives Centre di Cambridge, uno dei più grandi e significativi archivi politici del Novecento.

L’invito a visitare questi Archivi testimonia il grande rispetto per l’Italia e il suo presidente del Consiglio, rimarcano fonti italiane. Le carte presenti vanno dall'infanzia di Margaret Thatcher ai suoi ultimi giorni e includono decine di migliaia di fotografie, oltre ad una vasta raccolta di ritagli di giornale e registrazioni audio e video di eventi pubblici e privati. L'archivio include inoltre le carte relative al periodo in cui era segretaria all'istruzione (1970-74) e rari documenti sulla sua campagna per la leadership del partito nel 1974-75, oltre alla sua agenda degli appuntamenti dal 1962 in poi, il che permette di avere un quadro molto completo del modo in cui Thatcher organizzava il proprio tempo.

La parte più consistente della collezione si riferisce al periodo della leadership del Partito conservatore (1975-90). I documenti sulla premiership (1979-90) sono ancora più numerosi. La loro organizzazione riflette il modo in cui il numero dieci di Downing Street organizzava gli affari del Primo Ministro, distinguendo nettamente le questioni ufficiali da quelle di partito e personali. Alcune carte le ha viste con Iewellyn, ambasciatore Uk in Italia, che ha lavorato con la Thatcher direttamente e le ha mostrato una bozza di discorso scritta da lui e completamente cassata dalla Thatcher.