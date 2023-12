Italia-Gb: Tajani, 'comune sostegno a Ucraina e per pace in Medio Oriente'

Italia-Gb: Tajani, 'comune sostegno a Ucraina e per pace in Medio Orient...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Grazie, David Cameron, per aver partecipato a ConfAmb2023. Il Regno Unito è alleato chiave per l'Italia, anche in vista della Presidenza del G7. Abbiamo una collaborazione strategica su migrazioni e partenariati industriali. Comune impegno a sostegno dell'Ucraina e della pace in Medio Oriente". Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.