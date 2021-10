Italia-Germania: 12 ottobre Mattarella e Steinmeier premiano a Berlino Comuni gemellati (2)

(Adnkronos) – Per Steinmeier “i gemellaggi tra città sono manifestazione vissuta dell'intima amicizia italo-tedesca e della coesione in Europa. Di ciò -specie in tempi difficili come quelli della pandemia- sono molto grato. Abbiamo necessità dei nostri gemellaggi anche in futuro, anzi, ce ne servono idealmente ancora di più!".

A marzo, i due Capi di Stato avevano invitato congiuntamente i Comuni tedeschi e italiani ad aderire al concorso e a contribuire, in questo modo, ad approfondire ulteriormente i molteplici contatti interpersonali e istituzionali esistenti tra i nostri due Paesi. A concorrere sono stati più di 70 gemellaggi e, quindi, più di 140 Comuni. La selezione dei vincitori viene effettuata da una giuria di composizione paritetica italo-tedesca.