Italia-Germania: domani a Siracusa Mattarella e Steinmeier premiano Comuni gemellati

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Siracusa e Piazza Armerina faranno da cornice alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, istituito dai Capi di Stato dei due Paesi, S...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Siracusa e Piazza Armerina faranno da cornice alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, istituito dai Capi di Stato dei due Paesi, Sergio Mattarella e Frank Walter Steinmeier, che domani e dopodomani si tratterranno in Sicilia per due giorni.

Primo appuntamento a Siracusa, dove al teatro comunale, nel pomeriggio, si svolgerà la cerimonia di consegna del riconoscimento, un'iniziativa annunciata nel settembre 2020 e realizzata con il bando formale nel 2021, finalizzata al rafforzamento dei gemellaggi comunali tra Italia e Germania, sperimentati concretamente e consolidatisi durante l'emergenza legata al Covid.

Obiettivo specifico di Mattarella e Steinmeier rendere omaggio alla cooperazione italo-tedesca e onorare iniziative di gemellaggio orientate al futuro, nonché premiare e promuovere gemellaggi e progetti di tipo particolarmente innovativo.

La visita dei due Capi di Stato proseguirà con una passeggiata nella penisola di Ortigia, quindi assisteranno nel teatro antico allo spettacolo “Ulisse, l'ultima Odissea”.

Il giorno dopo Mattarella e Steinmeier si trasferiranno a Piazza Armerina e visiteranno la Villa Romana del Casale, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco Quindi, dopo aver sorvolato le zone colpite dagli incendi boschivi di questa estate, incontreranno i Vigili del Fuoco.

Prevista poi una visita al centro di accoglienza Don Bosco 2000, un'occasione per approfondire le questioni legate all'immigrazione e alla cooperazione tra gli Stati europei per la gestione del fenomeno. Tema, insieme ad altri riguardanti i rapporti bilaterali e gli argomenti al centro dell'agenda dell'Ue, sui quali due Capi di Stato avranno modo di soffermarsi nelle dichiarazioni congiunte e nell'incontro con la stampa che chiuderanno la visita.