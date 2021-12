Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Siamo d'accordo sulla necessità di costruire una difesa comune, non in contrapposizione con la Nato ma come forza complementare dell'Alleanza. C'è una forte identità di vedute su questo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.