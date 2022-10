Italia-Germania, Rudi Voeller: con mia moglie litigo in italiano

Roma, 10 ott. (askanews) – “Voglio ringraziare per questa serata è stata troppo bella, essere qui, sento di essere ancora molto amato. Poi devo fare un po’ di pubblicità per la Germania, per la lingua tedesca, che non è tanto facile. Mia moglie parla molto meglio il tedesco che io l’italiano. A casa parliamo tedesco e facciamo così: quando litighiamo parliamo italiano, è molto meglio. Grazie ancora a tutti per questa serata!”: lo ha rivelato, in riferimento alla moglie romana e romanista Sabrina, Rudi Voeller, amatissimo ex centravanti della Roma, alias il “tedesco volante”, e campione del mondo nel 1990 con la Germania Ovest, protagonista di un incontro con l’Ambasciatore della Repubblica federale tedesca in Italia, Viktor Elbling, nell’auditorium del Goethe Institut di Roma durante la festa di apertura della seconda edizione della Settimana Tedesca in Italia.

L’evento del 9 ottobre è stato organizzato dall’Ambasciata tedesca in collaborazione con le principali istituzioni culturali tedesche presenti a Roma e in Italia.

Con la fine del suo ingaggio al Bayer Leverkusen, Voeller ha annunciato dal palco del Goethe Institut che potrebbe tornare a trascorrere più tempo nella Capitale.