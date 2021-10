Italia-Germania, Steinmeier: l’Europa si costruisce con i comuni

Berlino, 12 ott. (askanews) – “A maggior ragione sono e siamo particolarmente contenti di vedere così floridi e vivi i gemellaggi tra i comuni e le città italiane e tedesche, gemellaggi che hanno ritrovato, soprattutto in questo periodo molto difficile una nuova vita riunendosi e organizzandosi tra comuni e città, questo scambio ha dato sicuramente tantissimo coraggio, ha infuso speranza, e aiutare nell’emergenza è stato un buon motivo per ravvivare la lunga tradizione dei gemellaggi tra le città e per coltivare le nostre amicizie.

‘L’Europa viene costruita grazie ai comuni’, questa dichiarazione di uno dei sindaci che abbiamo incontrato l’anno scorso con Sergio Mattarella a Milano durante la pandemia, è una delle frasi dei sindaci che mi è rimasta particolarmente impressa”: così il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, nel corso del suo intervento all’Ambasciata italiana a Berlino durante la cerimonia per la consegna dei premi dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, co-presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(fonte immagini Quirinale Youtube)