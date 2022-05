Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "L’Italia ha riaperto i confini ai viaggiatori dal Giappone, anche per turismo. Auspichiamo una rapida ripresa del rilascio dei visti per lavoro e studio e il ripristino dell’esenzione di visto per turismo per i cittadini europei.

Insomma, vogliamo tornare a trovarvi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro giapponese Fumio Kishida al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi.