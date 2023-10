Italia-Giordania: Meloni riceve Re Abdullah II

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta ricevendo a Palazzo Chigi il Re del Regno Hashemita di Giordania, Sua Maestà Re Abdullah II Ibn Al Hussein. La premier ha dovuto lasciare in anticipo la conferenza stampa sulla manovra, tuttora in corso, per ricevere...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta ricevendo a Palazzo Chigi il Re del Regno Hashemita di Giordania, Sua Maestà Re Abdullah II Ibn Al Hussein. La premier ha dovuto lasciare in anticipo la conferenza stampa sulla manovra, tuttora in corso, per ricevere il reale, un incontro "che in questa particolare situazione internazionale considero molto importante", ha spiegato ai cronisti.