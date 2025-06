Italia in allerta: intensificati i controlli di sicurezza dopo l'attacco all'Iran

Italia in allerta: intensificati i controlli di sicurezza dopo l'attacco all'...

L’attacco all’Iran ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra le forze di sicurezza italiane, specialmente a Roma e nei luoghi simbolo di Israele. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, intensificando i dispositivi di protezione per obiettivi sensibili legati alla crisi in corso.

Le misure di sicurezza sono state innalzate ai massimi livelli, a testimonianza di una situazione che richiede vigilanza e prontezza.

Rafforzamento delle misure di sicurezza

Piantedosi ha affermato: “Se dico che abbiamo preoccupazione, non significa che il nemico sia alle porte. Tuttavia, ogni tensione internazionale richiede un’attivazione delle forze di polizia per garantire l’ordine pubblico”. La sicurezza attorno al Ghetto e ad altre aree sensibili di Roma è stata sensibilizzata, con un focus attivo su fronti informativi, investigativi e di vigilanza. Le autorità stanno preparando misure per un ulteriore innalzamento della protezione se necessario.

La situazione diplomatica in evoluzione

Le sedi diplomatiche, compresi gli interessi statunitensi e iraniani, sono già sotto un alto livello di sicurezza. A causa dell’escalation in Medio Oriente, il governo israeliano ha chiuso le sue ambasciate nel mondo, raccomandando ai cittadini israeliani di fornire aggiornamenti sulla loro posizione. Anche l’ambasciata israeliana a Roma ha interrotto il servizio al pubblico, con l’ambasciatore Jonathan Peled che ha ringraziato l’Italia per il supporto e la protezione ricevuti.

Allerta nelle comunità ebraiche

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è in stato di allerta, seguendo l’attacco notturno israeliano contro le minacce nucleari iraniane. “Anche le nostre comunità sono in massima allerta in coordinamento con le forze dell’ordine”, ha dichiarato l’Ucei, sottolineando l’importanza del diritto di Israele a difendersi. La comunità avverte anche della pericolosità dell’Iran, che destabilizza non solo il Medio Oriente, ma anche l’Europa, coordinando operazioni terroristiche.

Italiani bloccati in Israele

Intanto, Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay, è rimasto bloccato in Israele dopo l’annullamento del Gay Pride a Tel Aviv, a causa dei raid notturni. “Stiamo bene e abbiamo contattato la Farnesina, ma non abbiamo notizie certe per il rientro”, ha dichiarato Sannino. La situazione è fluida e potrebbe cambiare rapidamente.

Un futuro incerto

In un contesto di tensione crescente, l’attenzione è rivolta a come si evolverà la situazione. L’Italia, in prima linea nella lotta contro il terrorismo e le minacce esterne, deve ora affrontare una crisi che potrebbe avere ripercussioni anche nel nostro Paese. La domanda resta: quali saranno i prossimi passi delle autorità italiane per garantire la sicurezza dei cittadini?