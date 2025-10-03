Italia in piazza per Flottilla e Gaza, decine di migliaia a Genova

Genova, 3 ott. (askanews) – Sono decine di migliaia le persone che sono scese in piazza a Genova per la mobilitazione per la Flottilla e per la Palestina, nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati autonomi e dalla Cgil. Tre i concentramenti del corteo: la Cgil ha dato appuntamento al Terminal Traghetti, mentre Usb, SiCobas, Cub e i portuali del Calp presidiano il varco Albertazzi, punto di convergenza delle iniziative nell’area portuale.

Sul fronte studentesco, universitari e scuole superiori si sono radunati in via Balbi per raggiungere il presidio dei portuali, con altri gruppi in arrivo da piazza Montano.

L’imponente mobilitazione ha già causato forti rallentamenti al traffico nella zona portuale dove i manifestanti hanno bloccato i varchi principali di accesso e sulla A7 Serravalle-Genova è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Genova Sampierdarena, verso Genova.

Il corteo dovrebbe attraversare via Milano, via Albertazzi, la Sopraelevata con uscita in piazza Cavour, per poi proseguire lungo via Turati e via San Lorenzo fino a piazza Matteotti e piazza De Ferrari, con possibili variazioni in base alla situazione d’ordine pubblico.

Alle 14.30 il sindacato Usb ha indetto un altro corteo con concentramento al varco Albertazzi del Porto.