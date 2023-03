Italia-Inghilterra, il messaggio speciale sulla maglia degli Azzurri

L’Italia farà il suo esordio questa sera nelle qualificazioni a Euro2024. L’avversario ha un nome altisonante, si tratta dell’Inghilterra, battuta dagli Azzurri nell’epica finale degli ultimi Europei. Per i calciatori italiani, poi, quella di oggi sarà una partita molto speciale, la prima ufficiale della Nazionale dalla scomparsa della leggenda Gianluca Vialli.

Nazionale italiana, il messaggio per Gianluca Vialli sulla nuova maglia

Gianluca Vialli, legato in maniera particolarmente forte al CT Roberto Mancini, aveva deciso di sposare la causa Azzurra, diventando collaboratore tecnico della squadra, dopo tanti anni lontano da Coverciano. L’apporto di Vialli nella vittoria degli Europei 2021 dell’Italia era stato fondamentale, come amano ricordare tutti i giocatori da quel momento molto vicini a lui. La notizia della sua morte aveva sconvolto tutto il mondo del calcio, e oggi la Nazionale vuole dargli il giusto tributo. Nel match di questa sera, infatti, gli Azzurri indosseranno una maglia con una dedica speciale, proprio per l’ex attaccante di Sampdoria e Juventus. Sul colletto della divisa di ogni giocatore sarà, infatti, ricamata la scritta: “Luca, Azzurro per sempre.”

La conferenza stampa di Mancini

Roberto Mancini è intervenuto nella classica conferenza stampa pre-match e ha parlato anche di Gianluca Vialli: “La partita contro l’Inghilterra è la prima senza Luca e per me, per noi tutti, è sicuramente una grande emozione. Ho avuto la grande fortuna di averlo come compagno in campo e poi lavorarci insieme. Voi inglesi avete avuto la fortuna di averlo a giocare a Londra e diventò quasi cittadino londinese. La perdita è stata molto dolorosa, la sua mancanza è una grande tristezza ma sappiamo anche che le persone come lui sono immortali e sarà sempre con noi.“