Italia-Inghilterra, Salvini pubblica un video di scontri tra tifosi ma è una rissa tra inglesi pre partita

Salvini posta un video di scontri tra tifosi e attacca gli inglese dicendo loro di non saper perdere, ma il filmato è di prima della partita.

La vittoria della Nazionale di calcio agli Europei è stato un momento di grande unità nazionale che ci ha resi orgogliosi e che, inevitabilmente, ci ha portato ad uno stato di felicità che ha portato via l’ansia e le preoccupazioni di questo ultimo anno e mezzo almeno per tutto il tempo della partita.

Finita la gara è iniziata la festa azzurra, ma la polemica, si sà, è sempre dietro l’angolo. Ecco dunque che il leader della Lega, Matteo Salvini, decide di postare sul suo profilo Facebook il video degli scontri di alcuni tifosi inglesi commentandolo con: “Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella”.

Il video di Salvini degli scontri tra tifosi

Il riferimento di Salvini è in questo caso al gesto compiuto dalle due squadre in campo nel prepartita, che hanno deciso di inginocchiarsi per solidarietà al movimento Black Lives Matter. Salvni avrebbe forse preferito di no, e sfrutta dunque queste immagini a suo gioco.

Il problema è però che la comunicazione del leader leghista sottovaluta completamente l’arco temporale. Nel video si vede infatti che la rissa sia avvenuta prima della partita, prima dell’inginocchiamento e prima della sconfitta della nazionale inglese. In questo il segnale più evidente è la porta che sia apre sullo sfondo che mostra come all’esterno ci sia ancora il sole e che dunque sia un orario precedente alle 20 (orario inglese d’inizio gara).

Salvini, il video degli scontri tra tifosi

Salvini commenta il video con la frase “Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta“, postando immagini di quando forse le due squadre non avevano neanche iniziato il riscaldamento. In molti nei commenti glielo fanno notare, sottolineando che si tratti di una rissa antecedente alla partita e messa in atto da alcuni tifosi inglese sprovvisti di biglietto che volevano provare ad entrare allo stadio.

Scontri tra tifosi, il video di Salvini

La svista di Salvini, voluta o involontaria che sia, va comunque a buon fine visto che sono in molti che guardando le immagini se la prendono con gli inglesi accusandoli di non sapere perdere. Tutto una gigantesca fake news, visto che il video riguarda un gruppo di tifosi della Gran Bretagna prima della partita. Questo non vuol dire che sia sbagliato criticare la violenza, anzi, ma forse sarebbe opportuno evitare di farlo incentivandone un’altra, anche solo di tipo verbale.

A Salvini rispondono anche in molti che segnalano l’incongruenza tra testo e video del leader del Caroccio. “In realtà queste immagini sono di prima della partita – scrive un utente – riguardano persone che tentano di entrare con biglietti falsi o forzando le entrate, la violenza è comunque da condannare ma non credo c’entrino i tifosi italiani a Wembley”. La Bestia di Salvini sembra essere tornata in pista.